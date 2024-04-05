«Реал» готов заплатить € 100 млн за игрока «Байера» Вирца — журналист Гальярдо

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Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность 20-летним атакующим полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем и готов заплатить за него € 100 млн. Об этом сообщает журналист Planeta Real Madrid Антонио Гонсалес Гальярдо.

По информации источника, данный трансфер состоится не раньше 2025 года, поскольку на текущий момент немецкий футболист изъявил желание продолжить карьеру в «Байере».

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Основным конкурентом «сливочных» за подписание Вирца является «Манчестер Сити». При этом подчёркивается, что «Реал» обладает преимуществом перед «горожанами», поскольку мадридский клуб в ближайшие годы намерен пригласить нынешнего тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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