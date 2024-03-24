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Игрок «Байера» Флориан Вирц может перейти в один из топ-клубов этим летом — Конур

Игрок «Байера» Флориан Вирц может перейти в один из топ-клубов этим летом — Конур
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Полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц может подписать контракт с одним из топ-клубов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации журналиста, на подписание немецкого полузащитника нацелены «ПСЖ», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». «Байер» будет рассматривать предложения на сумму выше € 100 млн за своего игрока.

В этом сезоне Флориан Вирц провёл за леверкузенский «Байер» 36 матчей, в которых забил 11 мячей и записал на свой счёт 17 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн. На данный момент «Байер» возглавляет таблицу Бундеслиги с 70 очками, набранными в 26 играх.

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