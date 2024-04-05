Игрок «Ростова» Байрамян ответил на вопрос о конфликте с главным тренером сборной Армении

Полузащитник «Ростова» армянин Хорен Байрамян ответил на вопрос о конфликте с главным тренером сборной Армении по футболу Александром Петраковым. Осенью 2023 года рулевой национальной команды обратил внимание на то, что Байрамян отыграл полноценный матч за «Ростов» через три дня после того, как покинул расположение сборной в связи с некоторым дискомфортом.

«Недопонимание с Петраковым и моё будущее в сборной Армении? Он тренер, я — игрок. Он решает, кого вызывать, а кого нет. Хочу лишь добавить ко всему этому, что я люблю Армению, хочу играть за свою сборную и очень скучаю по армянским болельщикам», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В общей сложности Хорен Байрамян принял участие в 22 матчах за сборную Армении, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.