Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Байрамян ответил на вопрос о конфликте с главным тренером сборной Армении

Игрок «Ростова» Байрамян ответил на вопрос о конфликте с главным тренером сборной Армении
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» армянин Хорен Байрамян ответил на вопрос о конфликте с главным тренером сборной Армении по футболу Александром Петраковым. Осенью 2023 года рулевой национальной команды обратил внимание на то, что Байрамян отыграл полноценный матч за «Ростов» через три дня после того, как покинул расположение сборной в связи с некоторым дискомфортом.

«Недопонимание с Петраковым и моё будущее в сборной Армении? Он тренер, я — игрок. Он решает, кого вызывать, а кого нет. Хочу лишь добавить ко всему этому, что я люблю Армению, хочу играть за свою сборную и очень скучаю по армянским болельщикам», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В общей сложности Хорен Байрамян принял участие в 22 матчах за сборную Армении, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android