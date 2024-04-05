Маньяков объяснил слова о том, что игроки «Спартака» больше не будут играть за Абаскаля

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы игроков «Спартака» Даниила Зорина и Даниила Денисова, объяснил свой пост о том, что футболисты красно-белых больше не хотят играть, пока команду тренирует Гильермо Абаскаль.

«Это моё личное мнение, основанное на моём восприятии и понимании текущей ситуации.

Обсуждали ли игроки со мной эту ситуацию? Это не тот случай, здесь исключительно моё мнение и видение. Мы даже не обсуждали с ребятами игру с «Зенитом», — приводит слова Маньякова Metaratings.

Напомним, в своей публикации Маньяков отметил, что, по его мнению, на текущий момент лучшим решением является отставка Абаскаля. Также футбольный агент подчеркнул, что «нужно временно до конца сезона назначить кого-то лояльного из его штаба. Или, например, Дмитрия Комбарова, который сейчас тренирует «Спартак-2».

После 21 тура «Спартак» занимает шестое место с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко).