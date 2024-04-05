Агент Александр Маньяков: за Абаскаля футболисты «Спартака» играть больше не будут

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы футболистов «Спартака» Даниила Зорина и Даниила Денисова, высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Выглядит очевидным, что за тренера эти футболисты «Спартака» играть больше не будут. Во всяком случае не понимаю, зачем им играть за тренера, если Абаскаль отправляет ответственность за негативный результат только на них. Это не по-товарищески и не по-спортивному.

Лучшим решением я вижу отставку Абаскаля прямо сейчас. Нет смысла уже ничего ждать. Ситуация вошла в крутое пике и находится рядом с катастрофой. А вместо Гильермо нужно временно до конца сезона назначит кого-то лояльного из его штаба. Или, например, Дмитрия Комбарова, который сейчас тренирует «Спартак-2».

Ситуация на самом деле нормальная. «Тоттенхэм» пару лет назад перед финалом Кубка Лиги уволил Моуринью, а вместо него оставил рулить бывшего футболиста клуба Райана Мэйсона. После Мэйсона «Тоттенхэм» спокойно нанял Постекоглу и сейчас команда с ним показывает отличную игру. Для «Спартака» такая конструкция тоже подходит.

Вы скажете: но это же разрыв контракта, выплата компенсации и затраты на нового тренера. Тогда можно пойти по пути «Зенита», который когда-то отстранил Спаллетти, но аккуратно платил ему ежемесячную зарплату. Обычно тренеры в таких ситуациях становятся сговорчивее», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

После 21 тура «Спартак» занимает шестое место с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко).

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