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Даниель Себальос покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона — Cadena Ser

Даниель Себальос покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона — Cadena Ser
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27-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос принял решение покинуть «сливочных» по окончании нынешнего сезона, несмотря на то что минувшим летом он пролонгировал контракт с «Королевским клубом» до 2027 года. Об этом сообщает Cadena Ser.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, Себальос недоволен количеством игрового времени, которое он получает, выступая за «Реал». Подчёркивается, что в 27-летнем футболисте заинтересован мадридский «Атлетико».

Напомним, в нынешнем сезоне Себальос принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В общей сложности полузащитник провёл на поле 505 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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