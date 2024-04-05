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Президент Франции высказался об участии Мбаппе на Олимпийских играх в Париже

Президент Франции высказался об участии Мбаппе на Олимпийских играх в Париже
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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, примет ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Я надеюсь, что он сможет сыграть на Олимпийских играх.

Я приеду [на стадион], если мы выйдем в полуфинал или финал. Финал состоится 14 июля!» — приводит слова Макрона Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года, и присоединится к «сливочным» грядущим летом. При этом сообщалось, что руководство «Королевского клуба» скептически относится к участию французского нападающего на олимпийском футбольном турнире, особенно после того, как Мбаппе сыграет на чемпионате Европы.

Планируется, что Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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