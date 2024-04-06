«Так даже интереснее». Защитник «Зенита» Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига сохраняется, наверху всё плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, ещё можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чём. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку», — приводят слова Караваева «Известия».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 41 очко за 21 матч. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков, на третьей — «Динамо» (38).