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«Так даже интереснее». Защитник «Зенита» Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ

«Так даже интереснее». Защитник «Зенита» Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига сохраняется, наверху всё плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. «Краснодар» не стоит отметать, да и «Динамо» подбирается к первому месту. До прошлого тура у бело-голубых было 11 матчей подряд без поражений — очень приличный результат. Если бы нас отделяло от второго места девять очков, ещё можно было бы что-то говорить, а так всего одно — это вообще ни о чём. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку», — приводят слова Караваева «Известия».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 41 очко за 21 матч. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков, на третьей — «Динамо» (38).

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