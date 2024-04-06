Защитник «Зенита» Караваев: не считаю, что наш чемпионат стал слабее

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатами Чехии и Нидерландов, в которых ему удалось поиграть ранее. Караваев выступает в «Зените» с 2019 года. Ранее он играл за нидерландский «Витесс», чешские «Спарту», «Яблонец» и «Дуклу».

«Чемпионат России за последние два года после отстранения от международных турниров стал слабее чешского и нидерландского? Я вообще не считаю, что наш чемпионат стал слабее. Сейчас, честно скажу, не особо слежу за чемпионатами Голландии и Чехии. Когда играл в них, Российская Премьер-Лига точно была сильнее. Сейчас, возможно, тоже. В любом случае сильнее чешской. В прошлом сезоне «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии — появилась хоть какая-то конкуренция, а тогда был только «Аякс», и всё. Без шансов. У них было сильное поколение: Зиеш, де Лигт, Онана, Тальяфико, де Йонг, с которыми они в сезоне-2018/2019 добрались до полуфинала Лиги чемпионов», — приводят слова Караваева «Известия».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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