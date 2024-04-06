Эдуард Мор прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмата»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Российский специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана, которую он возглавляет с 2022 года.

«Адиев довольно близкий мне человек. Он трудоголик и, безусловно, разбирается в футболе. Он очень любит Грозный, и мотивация у него будет сумасшедшая. Я буду болеть и переживать за него, чтобы всё было хорошо. Но если что‑то будет не так, критиковать придётся», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 4 марта, Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». На следующий день на его место был назначен Магомед Адиев. Грозненская команда уже провела первую тренировку под руководством нового тренера.

Материалы по теме Фото Магомед Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте