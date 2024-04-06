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«Ливерпуль» может достичь договорённости с Рубеном Аморимом в ближайшие дни

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может продолжить свою работу в «Ливерпуле»…

Как сообщает журналист Педру Сепулведа в соцсетях, уже в ближайшие дни «Ливерпуль» может достичь договорённости с окружением Аморима относительно финансовых условий сотрудничества.

Напомним, действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что в случае, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, то ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).