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Странная реакция Мудрика на яркий камбэк «Челси» в матче с «МЮ». Фото

Странная реакция Мудрика на яркий камбэк «Челси» в матче с «МЮ». Фото
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4 апреля лондонский «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ и сумел победить «красных дьяволов» со счётом 4:3. Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе «синих», но в середине второго тайма был заменён Рахимом Стерлингом.

Этот матч прославился на весь мир своей безумной концовкой, ведь подопечные Маурисио Почеттино совершили камбэк, забив два мяча в компенсированное ко второму тайма время и перевернули матч. Все футболисты «Челси» неистово радовались, но в социальных сетях стало распространяться фото, на котором Мудрик совершенно спокойно отреагировал на эпическую победу.

Фото: Любительские аккаунты cоцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 43 очка. В следующе матче лондонцы сыграют в гостях с «Шефилдом»

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