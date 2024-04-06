Канселу отказался от части зарплаты ради перехода в «Барселону» — Mundo Deportivo

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу, арендованный минувшим летом у «Манчестер Сити», отказался от € 2 млн для того, чтобы перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в последний день закрытия летнего трансферного окна «Барселона» по-прежнему не вписывалась в нормы, установленные правилами финансового фэйр-плей. Именно тогда Канселу принял решение отказаться от € 2 млн без гарантии, что они будут выплачены позже.

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Напомним, в нынешнем сезоне Канселу принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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