Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к Жоау Канселу — The Sun

«Арсенал» заинтересован в подписании 29-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, в нынешнем сезоне выступающего на правах аренды в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «канониры» намерены предпринять попытки по подписанию португальского футболиста грядущим летом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сам Канселу хочет продолжить карьеру в «Барселоне», однако существует вероятность того, что сине-гранатовые не смогут договориться о подписании защитника с «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Канселу принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.