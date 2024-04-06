«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Матч начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 матчей чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заработал 67 очков и расположился на третьей строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались в матче 17-го тура. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счётом 2:2.