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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 6 апреля, стартует 32-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

  • 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»;
  • 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;
  • 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»;
  • 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Борнмут»;
  • 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» — «Бёрнли»;
  • 19:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

7 апреля, воскресенье:

  • 17:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»;
  • 19:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»;
  • 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Ливерпуль», набравший 70 очков в 30 проведённых матчах. На два очка отстаёт лондонский «Арсенал». Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» с 67 очками.

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