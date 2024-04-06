Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура сезона-2023/2024
Сегодня, 6 апреля, стартует 32-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
6 апреля, суббота:
- 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»;
- 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;
- 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»;
- 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;
- 17:00 мск. «Эвертон» — «Бёрнли»;
- 19:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».
7 апреля, воскресенье:
- 17:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»;
- 19:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»;
- 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».
В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Ливерпуль», набравший 70 очков в 30 проведённых матчах. На два очка отстаёт лондонский «Арсенал». Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» с 67 очками.
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