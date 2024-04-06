Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура сезона-2023/2024

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Сегодня, 6 апреля, стартует 32-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

6 апреля, суббота:

14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»;

17:00 мск. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;

17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»;

17:00 мск. «Лутон Таун» — «Борнмут»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;

17:00 мск. «Эвертон» — «Бёрнли»;

19:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

7 апреля, воскресенье:

17:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»;

19:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»;

20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Ливерпуль», набравший 70 очков в 30 проведённых матчах. На два очка отстаёт лондонский «Арсенал». Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» с 67 очками.

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