Тибо Куртуа сообщил, когда вернётся к тренировкам после разрыва мениска

31-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, когда он вернётся к тренировкам после того, как 19 марта порвал мениск.

«В конце месяца я снова буду тренироваться с группой», — приводит слова Куртуа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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