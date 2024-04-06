Агент Ренана отреагировал на информацию о возможной субаренде игрока из «Интернасьонала»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 20-летнего центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, который минувшей зимой был отдан в аренду в «Интернасьонал», прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти ещё в один клуб на правах субаренды.

— Вы ищете варианты субаренды для Роберта Ренана?

— Нет, это неправда, — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики и некоторые футболисты «Интернасьонала» озлобились на Ренана после того, как он не реализовал пенальти в полуфинале Лиги Гаушу с «Жувентуде» (1:1, 5:6 по пен.), прошедшем 26 марта.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.