«Интернасьонал» встал на защиту Роберта Ренана, подвергающегося расистским оскорблениям

«Интернасьонал» выступил с заявлением в поддержку центрального защитника Роберта Ренана, арендованного у «Зенита» до конца нынешнего года, который подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков бразильского клуба после того, как не реализовал решающий пенальти в полуфинальном матче штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде» (осн.1:1, сер. пен. 6:7).

«Интернасьонал» категорически осуждает расистские нападки в сторону футболиста Роберта Ренана. Народный клуб не терпит никакой дискриминации. Ни один результат на поле не оправдывает нападки подобного преступного характера», — сказано в заявлении бразильского клуба, опубликованного в его официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что часть игроков «Интернасьонала» перестала общаться с Ренаном после его промаха.

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