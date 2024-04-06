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Валерий Петраков покинул пост главного тренера омского «Иртыша»

Валерий Петраков покинул пост главного тренера омского «Иртыша»
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Пресс-служба омского «Иртыша», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, объявила о расторжении контрактов с главным тренером Валерием Петраковым, его помощниками и начальником команды.

«Футбольный клуб «Иртыш» сообщает о расторжении контрактов по соглашению сторон с главным тренером В. Ю. Петраковым и его помощниками С. А. Емельяновым, Д. В. Соловьёвым, А. В. Разиным, а также с начальником команды В. К. Волошиным.

Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желает им успехов», — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале клуба.

В данный момент «Иртыш» находится на восьмой строчке турнирной таблицы второго этапа группы «Серебро» Второй лиги.

Турнирная таблица Второй лиги
Календарь Второй лиги

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