Валерий Петраков покинул пост главного тренера омского «Иртыша»

Пресс-служба омского «Иртыша», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге, объявила о расторжении контрактов с главным тренером Валерием Петраковым, его помощниками и начальником команды.

«Футбольный клуб «Иртыш» сообщает о расторжении контрактов по соглашению сторон с главным тренером В. Ю. Петраковым и его помощниками С. А. Емельяновым, Д. В. Соловьёвым, А. В. Разиным, а также с начальником команды В. К. Волошиным.

Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желает им успехов», — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале клуба.

В данный момент «Иртыш» находится на восьмой строчке турнирной таблицы второго этапа группы «Серебро» Второй лиги.

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