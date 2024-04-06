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Урал — Крылья Советов 1:2, результат матча 23-го тура РПЛ 6 апреля 2024 года

«Крылья Советов» одолели «Урал» в матче 23-го тура РПЛ благодаря дублю Рахмановича
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 61' / нет

На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 41-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти.

На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова. На 79-й минуте Рахманович отправил второй мяч в ворота «Урала» с 11-метровой отметки и стал автором победного гола.

Благодаря этой победе самарцы поднялись на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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