«Урал» — «Крылья Советов»: Рахманович оформил дубль на 79-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 41-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти. На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова.

На 79-й минуте Рахманович отправил второй мяч в ворота «Урала» с 11-метровой отметки. Кукуян назначил пенальти после просмотра VAR. Голкипер екатеринбуржцев Илья Помазун нарушил правила в борьбе с Юрием Горшковым.

«Крылья Советов» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.