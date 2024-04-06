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«Рома» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00

«Рома» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римские «Рома» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико». В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 30 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 52 очка и занимает пятое место. «Лацио» после аналогичного количества игр Серии А заработал 46 очков и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды встречались в матче 12-го тура. В том противостоянии «Рома» и «Лацио» сыграли вничью со счётом 0:0. Также команды играли в матче 1/4 финала Кубка Италии, где «орлы» победили «волков» со счётом 1:0.

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