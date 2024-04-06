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Игнатьев: в «Локомотиве» только несколько футболистов могут качественно решить свой момент

Игнатьев: в «Локомотиве» только несколько футболистов могут качественно решить свой момент
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Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о нынешнем состоянии дел железнодорожников. Специалист считает, что команда Михаила Галактионова испытывает проблемы с составом. Игнатьев также отметил, что только несколько игроков «Локо» могут качественно решить свой момент — Максим Глушенков, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

«У железнодорожников очевидные проблемы с составом, то нет Дзюбы, то Пиняева, то Тикнизяна. Нет стабильности в составе. К тому же видны проблемы с реализацией. По сути в «Локомотиве» на данный момент только несколько футболистов могут качественно решить свой момент. Это Глушенков, Миранчук и мало играющий Жемалетдинов.

От вышеупомянутых людей зависит качество игры команды и результат. В целом «Локомотив» показывает достойную игру. Если говорить про положение железнодорожников в турнирной таблице, то думается, что это то место, которое соответствует их возможностям на сегодняшний день. Но очевидно, что начало весенней части чемпионата «Локомотив» смазал», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка после 21 проведённого матча. После зимней паузы железнодорожники не выиграли ни одного матча. В Российской Премьер-Лиге «Локо» уступил московскому «Динамо» (1:2), а также сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

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