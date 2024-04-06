«Урал» победил только один раз в 17 последних матчах РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, «Урал» в последних 17 матчах РПЛ одержал только одну победу.

Последний раз в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» победил в матче 16-го тура с «Краснодаром», который состоялся 26 ноября 2023 года. Та игра завершилась со счётом 3:1. В предыдущий раз до этого матча команда из Екатеринбурга побеждала в 5-м туре, когда обыграла «Балтика» (1:0).

«Урал» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками после 22 матчей.