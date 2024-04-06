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Арбитр Федотов – о словах Гончаренко про судей: для удаления игрока «Урала» ничего не было

Арбитр Федотов – о словах Гончаренко про судей: для удаления игрока «Урала» ничего не было
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику со стороны главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко в адрес главного судьи матча 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2) Павла Кукуяна.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет

«Не было такого, что Кукуян прибил «Урал», но Паша сегодня поплыл. Во-первых, момент со второй жёлтой Итало – это не удаление. Не было там фола на карточку, тем более на вторую. В такой взрывоопасной игре удалять за такой фол нельзя. У Итало не было дополнительного движения рукой — игрок Самары, по сути, сам наткнулся на руку. Для удаления там ничего не было.

Во-вторых, пенальти. Здесь есть аргументы и за 11-метровый, и за симуляцию. Я думал, что Павел со своим опытом и доверием от департамента мог заметить на повторе, что были элементы симуляции – и его первое решение было правильным. Видно, что игрок «Крыльев» уже ушёл в падение. Почему Кукуян не поверил сам себе?

Получилось, что два неочевидных эпизода трактовались против одной команды – отсюда и слова Гончаренко», —сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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