Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне: это очень необычный сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне: это очень необычный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал свою игру в матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:2), а также поделился мнением о нынешнем сезоне. На счету игрока два забитых мяча и одна голевая передача.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    

«Это было здорово. Очень необычный сезон: после шестимесячного перерыва, а затем возвращения, иногда я чувствую себя хорошо, а иногда мне нужно немного больше времени для восстановления. Старался подготовиться как можно лучше. Такого со мной ещё никогда в жизни не случалось. Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Сегодня всё прошло действительно хорошо», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт клуба.

После 31 матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и занимает 14-е место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги заработал 70 очков и расположился на второй строчке.

Материалы по теме
Гвардиола объяснил, почему Холанд и Де Брёйне не сыграли с «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android