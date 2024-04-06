Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне: это очень необычный сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал свою игру в матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:2), а также поделился мнением о нынешнем сезоне. На счету игрока два забитых мяча и одна голевая передача.

«Это было здорово. Очень необычный сезон: после шестимесячного перерыва, а затем возвращения, иногда я чувствую себя хорошо, а иногда мне нужно немного больше времени для восстановления. Старался подготовиться как можно лучше. Такого со мной ещё никогда в жизни не случалось. Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Сегодня всё прошло действительно хорошо», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт клуба.

После 31 матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и занимает 14-е место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги заработал 70 очков и расположился на второй строчке.