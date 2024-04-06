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Мусаев – об игре с «Пари НН»: должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2

Мусаев – об игре с «Пари НН»: должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 23‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 80'     3:4 Кухарчук – 88'    

«Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определённый момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

Что случилось с командой после второго забитого мяча? Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с «Локомотивом».

Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 — должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.

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