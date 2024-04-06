Мусаев – об игре с «Пари НН»: должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 23‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

«Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определённый момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

Что случилось с командой после второго забитого мяча? Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с «Локомотивом».

Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 — должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.