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Агент Айссауи рассказал, почему игрок ещё не дебютировал за ЦСКА

Агент Айссауи рассказал, почему игрок ещё не дебютировал за ЦСКА
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Футбольный агент Анисс Беншабане, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал, почему футболист всё ещё не дебютировал за армейский клуб.

«Это нормально, когда такой молодой игрок приходит в большую команду. Сиду Ахмеду нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности и объёму работы в ЦСКА. Всё нормально», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам.

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