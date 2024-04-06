Агент Айссауи рассказал, почему игрок ещё не дебютировал за ЦСКА

Футбольный агент Анисс Беншабане, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал, почему футболист всё ещё не дебютировал за армейский клуб.

«Это нормально, когда такой молодой игрок приходит в большую команду. Сиду Ахмеду нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности и объёму работы в ЦСКА. Всё нормально», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи 20 февраля. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам.