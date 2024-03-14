Иранский защитник ЦСКА Риванди рассказал, с кем общается в команде

Иранский защитник московского ЦСКА Амир Риванди рассказал о том, с кем из одноклубников общается больше всего.

«Больше всего общаюсь в ЦСКА с Сид Ахмедом Айссауи и Аббосбеком Файзуллаевым, они помогают мне адаптироваться. А так в целом пытаюсь общаться со всеми», — сказал Риванди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 19-летний Риванди перешёл в московский клуб в феврале этого года на правах полугодичной аренды. Футболист выступает на позиции левого защитника.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка после 20 сыгранных туров и отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.