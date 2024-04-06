Тренер «Краснодара» Мусаев – об игре команды: пока нет целостной картины

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, какой из таймов в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» ему понравилась больше. Игра состоялась 6 апреля в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой команды Мусаева со счётом 4:3.

«Какой из таймов понравился больше? Понравилась первая половина первого тайма, понравилась вторая половина второго тайма, когда мы владели инициативой, создавали моменты. Но пока нет целостной картины, то есть кусочками хорошо, кусочками не очень», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, после сегодняшнего матча «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте