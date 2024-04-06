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«Бавария» впервые в истории проиграла новичку Бундеслиги, имея преимущество в два мяча

«Бавария» впервые в истории проиграла новичку Бундеслиги, имея преимущество в два мяча
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Это поражение стало первым в истории «Баварии» проигрышем команде-дебютанту Бундеслиги в матче, в котором мюнхенцы вели с разницей в два мяча.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

После 28 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 33 очка и на данный момент занимает девятое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии мюнхенский клуб выиграл у «Хайденхайма» со счётом 4:2. В предыдущий раз перед этим команды играли друг с другом в матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2018/2019. В той встрече «Бавария» победила «Хайденхайм» со счётом 5:4.

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