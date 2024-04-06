«Бавария» впервые в истории проиграла новичку Бундеслиги, имея преимущество в два мяча

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Это поражение стало первым в истории «Баварии» проигрышем команде-дебютанту Бундеслиги в матче, в котором мюнхенцы вели с разницей в два мяча.

После 28 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 33 очка и на данный момент занимает девятое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии мюнхенский клуб выиграл у «Хайденхайма» со счётом 4:2. В предыдущий раз перед этим команды играли друг с другом в матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2018/2019. В той встрече «Бавария» победила «Хайденхайм» со счётом 5:4.