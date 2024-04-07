«Ливерпуль» продаст Салаха, если летом не договорится с ним о новом контракте — Конур

«Ливерпуль» намерен продать своего нападающего Мохамеда Салаха, если переговоры о новом контракте не увенчаются успехом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, летом англичане начнут переговоры с Салахом о продлении контракта, который истекает в июне 2025 года. Если стороны не придут к соглашению, то «Ливерпуль» намерен продать игрока, например, клубам из Саудовской Аравии. В таком случае, «красные» намерены выручить более € 100 млн.

Ранее сообщалось, что саудовские клубы сохраняют интерес к переходу нападающего «Ливерпуля» Салаха.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.