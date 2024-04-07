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Кевин Де Брёйне забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

Кевин Де Брёйне забил 100-й гол за «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал автором дубля в матче 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (4:2). Второй мяч, забитый на 70-й минуте, стал для бельгийца 100-м в футболке «горожан».

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. Всего за английский клуб полузащитник провёл 372 матча. На счету Кевина также 167 голевых передач.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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