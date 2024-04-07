Кевин Де Брёйне забил 100-й гол за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал автором дубля в матче 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (4:2). Второй мяч, забитый на 70-й минуте, стал для бельгийца 100-м в футболке «горожан».

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время бельгиец выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. Всего за английский клуб полузащитник провёл 372 матча. На счету Кевина также 167 голевых передач.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.