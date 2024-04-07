Кейн первым набрал 50 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне в топ-5 европейских лиг

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Один из мячей в составе «Баварии» забил нападающий Гарри Кейн.
Таким образом, на счёту английского нападающего 50 баллов по системе «гол+пас». Кейн забил 38 голов и отдал 12 голевых передач. Он является лучшим по этому показателю среди всех игроков топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
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