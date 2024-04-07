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Интер Майами – Колорадо Рэпидз 2:2, как сыграли, ничья, результат матча МЛС 7 апреля

Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» на своём поле сыграл вничью с «Колорадо Рэпидз» со счётом 2:2.

США - Major League Soccer . МЛС
07 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Колорадо Рэпидз
Денвер
0:1 Наварро – 45'     1:1 Месси – 58'     2:1 Afonso – 60'     2:2 Бассетт – 88'    

На 45-й минуте с одиннадцатиметровой отметки отличился бразильский форвард гостей Рафаэл Наварро. Во втором тайме вышедший на замену аргентинский форвард Лионель Месси сравнял счёт в матче. Результативная передача на счету Франко Негри. На 60-й минуте Леонардо Афонсо вывел хозяев вперёд, забив с передачи Давида Руиса. На 88-й минуте Коул Бассетт подвёл итоговый результат встречи. Голевой передачей отметился Келвин Харрис.

Отметим, для Месси эта игра стала первой после травмы. Двое бывших игроков «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс вышли на поле по ходу второго тайма. Уругвайский форвард Луис Суарес остался в запасе до конца игры.

На данный момент «Интер Майами» с 12 очками за восемь матчей занимает третье место в турнирной таблице МЛС.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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