Владелец «Интер Майами»: Месси важен, но мы должны сохранить фанатов и без его присутствия

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался относительно важности аргентинского нападающего Лионеля Месси для проекта американского клуба.

«Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами [из-за наличия Месси в клубе]. Но нужно убедиться, что мы сохраним болельщиков, независимо от того, есть Месси в клубе или нет», — приводит слова Маса Forbes.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.