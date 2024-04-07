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Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет

Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн в матче 28-го тура Бундеслиги против «Хайденхайма» (2:3) забил 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/24.

На 38-й минуте матча Кейн с передачи Сержа Гнабри открыл счёт в игре. Этот гол стал рекордным для английского футболиста. Впервые в истории Бундеслиги игрок, проводящий свой дебютный сезон в турнире, забивает такое количество голов.

Предыдущий рекорд (31) принадлежал Уве Зелеру, бывшему игроку «Гамбурга» и сборной Германии, который установлен в сезоне-1963/64 – в первом в истории сезоне Бундеслиги.

Рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовскому. Он забил 41 гол в сезоне-2020/21.

Напомним, Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» летом 2023 года.

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