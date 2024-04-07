Зинченко — худший игрок «Арсенала» в матче с «Брайтоном» по оценкам WhoScored и Sofascore

Статистический портал Sofascore поставил украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко оценку 6.7 за матч 32-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:0).

Это самая низкая оценка среди игроков, вышедших в стартовом составе. Меньше имеет только Такехиро Томиясу, заменивший Александра – 6.6.

WhoScored поставил ему оценку 6.6. Это также самый низкий балл среди игроков старта, но среди вышедших на замену меньше получили трое – Томиясу (6.2) Фабиу Виейра и Эдди Нкетиа (по 6.0).

Украинец вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. Его показатели: xA – 0.06, 1 отбор, 1 выигранная борьба за позицию из 3, 6 потерь владения, 50 касаний мяча, 41 передача (36 точных, 88%), 1 ключевая передача, 1 неточный длинный пас и 1 неудачная попытка дриблинга.

Зинченко перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 35 млн. При этом его текущая рыночная стоимость составляет € 42 млн, что является пиковым показателем в его карьере.