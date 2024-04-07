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Фрэнк Лэмпард может возглавить сборную Канады — The Telegraph

Фрэнк Лэмпард может возглавить сборную Канады — The Telegraph
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Бывший полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в шорт-лист из специалистов, рассматривающихся на пост нового наставника сборной Канады. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в Федерации футбола Канады ищут специалиста, под чьим руководством канадская национальная команда могла бы достойно проявить себя на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

На текущий момент временным тренером сборной Канады является Мауро Бьелло.

Напомним, последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», где он исполнял обязанности тренера с апреля по июль 2023 года. До этого, с января 2022 по январь 2023 года английский специалист занимал должность главного тренера в «Эвертоне».

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