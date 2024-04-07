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Дом игрока «Ньюкасла» Исака был ограблен в преддверии матча АПЛ с «Фулхэмом» — The Sun

Дом игрока «Ньюкасла» Исака был ограблен в преддверии матча АПЛ с «Фулхэмом» — The Sun
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Злоумышленники ворвались в дом нападающего «Ньюкасла» Александера Исака приблизительно за 48 часов до начала матча 32-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом», в котором «сороки» одержали победу со счётом 1:0. Об этом информирует The Sun.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гимарайнс – 81'    

По информации источника, полиция подтвердила, что преступники украли у шведского футболиста автомобиль, располагавшийся на территории дома. При этом неизвестно, находился ли сам Исак или его семья в здании на момент ограбления.

Напомним, ранее в Англии были ограблены дом одноклубника Исака — нападающего Жоэлинтона, а также дом вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Турнирная таблица АПЛ
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