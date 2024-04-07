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Спортдир «Баварии»: мне плевать на поиски нового тренера, наши мысли об игре с «Арсеналом»

Спортдир «Баварии»: мне плевать на поиски нового тренера, наши мысли об игре с «Арсеналом»
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, определился ли мюнхенский клуб с тем, кто станет новым главным тренером команды после ухода немецкого специалиста Томаса Тухеля по окончании нынешнего сезона.

«Мне плевать на поиски главного тренера. Сейчас все наши мысли об игре с «Арсеналом». При всём уважении к «Хайденхайму» мы встретимся с командой на класс выше. Нам нужно сделать всё правильно для того, чтобы не получить пощёчину», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» сыграет с «Арсеналом» во вторник, 9 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится 17 апреля в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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