Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер отреагировал на сенсационное поражение «Баварии»

Томас Мюллер отреагировал на сенсационное поражение «Баварии»
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Хайденхайма» в 28-м туре чемпионата Германии — 2:3.

«То, что мы находимся не в лучшей фазе истории клуба, понятно всем. Игра состояла из двух разных таймов: мы вели 2:0, затем длинный навес привёл соперника к воротам. То, как мы защищались, точно не было шедевром.

Потом во втором тайме мы уже не были достаточно хороши в атаке. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. В конце концов «Хайденхайм» перевернул ситуацию, а мы больше не забили.

Сейчас мы не можем изменить результат. Бессмысленно продолжать сетовать друг на друга. Во вторник выложимся по полной», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Игра против «Хайденхайма» стала 700-м матчем Мюллера за мюнхенский клуб на официальном уровне. До рекорда Зепа Майера — 9 матчей.

Материалы по теме
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android