Щетинин благословлял Роналдо, врачи «Ростова» помогали судье. Лучшие фото матча с «Сочи»

6 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк.

Стоит отметить, что помощник главного арбитра Дмитрий Чельцов получил травму во время встречи в результате столкновения с Роналдо. Помощь ему оказал медицинский штаб «Ростова».

После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.