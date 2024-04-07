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«Сити» намерен продлить контракт с Родри до 2029 года с увеличением зарплаты — The Sun

«Сити» намерен продлить контракт с Родри до 2029 года с увеличением зарплаты — The Sun
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«Манчестер Сити» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 27-летним опорным полузащитником Родриго Эрнандесом до 2029 года, увеличив при этом его заработную плату со £ 180 тыс. (€ 209 тыс.) в неделю до £ 300 тыс. (€ 349 тыс). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «горожан» планирует приступить к обсуждению нового контракта после окончании нынешнего сезона.

Напомним, испанский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. За этот период Родри принял участие в 247 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 28 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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