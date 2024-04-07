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Защитник «Сочи» Чистяков: мало игрового времени? Тренерское решение

Защитник «Сочи» Чистяков: мало игрового времени? Тренерское решение
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Центральный защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему он получает мало игрового времени в составе сочинского клуба.

«Тренерское решение, я не могу сказать, почему игрового времени мало. Прошлую игру не так хорошо провёл, поэтому матч с «Ростовом» начал на замене. Не знаю, тренер выбирает состав.

Разговаривает ли со мной тренер? Да, подходит. Интересуется, как состояние, здоровье. Были у меня свои проблемы со спиной, сейчас всё в порядке. Не знаю, не могу ответить, тренер называет стартовый состав», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков является футболистом «Зенита», выступающим в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В составе сочинского клуба защитник сыграл в двух матчах во всех турнирах.

Всего в нынешнем сезоне Чистяков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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