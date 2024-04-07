Титов: Тихонов — легенда «Спартака». Народ будет только за его возвращение в клуб

Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о главном тренере красноярского «Енисея» Андрее Тихонове.

«У нас есть свой чат. Переписываемся постоянно. Андрей — близкий друг. Мы уже навек вместе. Радуемся его успехам, огорчаемся неудачам. Сейчас его младший сын в Красноярске забивать начал — поздравляем его.

Очень приятно, что с приходом Андрея Валерьевича «Енисей» так заиграл. Человек играл в «Спартаке» и сам любит такой футбол, атакующий. У меня не было никаких сомнений, что команда будет выигрывать. Думал, что не сразу начнут, а они вон как бодро начали. Думаю, ещё пару таких матчей, как с «Химками», и болельщик пойдёт на стадион.

Вижу ли Тихонова в будущем в «Спартаке»? Почему нет? Главное — работать, терпеть, давать результат. Тихонов — легенда московского «Спартака». Народ будет только за», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.