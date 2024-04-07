Агент Жиго оценил вероятность возвращения футболиста в «Спартак»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, с 2018 по 2022 год принадлежавшего московскому «Спартаку», высказался о возможном возвращении 30-летнего футболиста в стан красно-белых.

«Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»! – приводит слова Жиго Metaratings.

Напомним, за тот период, что Жиго выступал в «Спартаке», он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В общей сложности Жиго провёл на поле 2230 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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