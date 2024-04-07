Игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса»

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На эту встречу команды вышли в специальных футболках в память о жертвах ужасной трагедии, произошедшей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

Также перед началом игры прошла минута молчания в память о погибших. Пресс-служба ЦСКА сообщает, что символический удар перед матчем нанесли начальник старших контролёров-распорядителей «ВЭБ Арены» Николай Подгурский и старший контролёр-распорядитель Александр Логинский. Они принимали участие в спасении людей из «Крокуса».

Помимо этого, на игре РПЛ присутствуют сотрудники концертного зала, скорой помощи Московской области, пожарные, работники Мострансавто и ЦОДД, Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.