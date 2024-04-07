Войцех Щенсны: завершу карьеру в сборной Польши после Евро-2024

33-летний вратарь сборной Польши и «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что он завершит карьеру в польской национальной команде после окончания чемпионата Европы 2024 года.

«Уйду после Евро-2024. Никто не сможет убедить меня изменить это решение. Моя семья знает, каковы наши планы, и я думаю, они понимают, что это естественный порядок вещей. Нет смысла начинать новый цикл подготовки к чемпионату мира, если не удастся его завершить.

Должен ли я остаться в сборной и сыграть несколько матчей в Лиге наций? Думаю, что лучше оставить эту задачу другим», — приводит слова Щенсного Corriere dello Sport со ссылкой на Foot Truck.

Напомним, Щенсны дебютировал в составе сборной Польши в 2009 году. На Евро-2024 польская национальная команда сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Францией.